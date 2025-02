L'Ue sospende le sanzioni alla Siria

L'Ue ha deciso questa mattina di sospendere una serie di misure restrittive applicate alla Siria come parte degli sforzi dell'Ue "per sostenere una transizione politica inclusiva nel Paese", spiega il Consiglio in una nota.

Sospese le misure settoriali nei settori dell'energia (compresi petrolio, gas ed elettricità) e dei trasporti e rimosse cinque entità (Industrial Bank, Popular Credit Bank, Saving Bank, Agricultural Cooperative Bank e Syrian Arab Airlines) dall'elenco di quelle soggette al congelamento. Introdotta infine un'esenzione per uso personale ai divieti di esportazione di beni di lusso.



