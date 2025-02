Trump, 'è una grande giornata per la Germania e per gli Usa'

"E' una grande giornata per la Germania, e per gli Stati Uniti sotto la leadership di Trump.

Congratulazioni a tutti". Lo afferma lo stesso Donald Trump sul suo social Truth commentando l'esito delle elezioni in Germania.

"Sembra che il partito conservatore in Germania abbia vinto alla grande. Come negli Usa, anche i tedeschi sono stanchi della politica senza buon senso, soprattutto sull'energia e sull'immigrazione, che ha prevalso per molti anni. Questa è una grande giornata per la Germania e per gli Stati Uniti sotto la leadership di un gentleman chiamato Donald Trump.

Congratulazioni a tutti, molte altre vittorie seguiranno", ha detto Trump.



