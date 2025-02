Morto Gianni Pettenati, il cantante di 'Bandiera gialla'

E' morto all'età di 79 anni nella sua casa di Albenga il cantante Gianni Pettenati, voce indimenticabile di 'Bandiera gialla', la canzone simbolo della musica italiana negli anni Sessanta. La notizia è stata resa nota dalla figlia Maria Laura Pettenati via social: "Nella propria casa, come voleva lui, con i suoi affetti vicino, con l'amore dei suoi figli Maria Laura, Samuela e Gianlorenzo e l'adorato gatto Cipria, dopo una lunga ed estenuante malattia, ci ha lasciato papà. Non abbiamo mai smesso di amarti. Ti abbracciamo forte. Le esequie si terranno in forma strettamente riservata".



