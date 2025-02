Londra: domani un importante pacchetto di sanzioni contro Mosca

Il Regno Unito svelerà domani un "importante pacchetto di sanzioni" contro Mosca, in occasione dei tre anni dalla guerra in Ucraina. Lo ha affermato oggi il ministro degli Esteri britannico David Lammy, confermando anticipazioni di stampa.

È tempo di "stringere la vite contro la Russia di Putin", ha affermato Lammy in una nota. "Domani ho intenzione di annunciare il più grande pacchetto di sanzioni dall'inizio della guerra, per erodere la sua macchina militare e ridurre le entrate che alimentano la distruzione in Ucraina", ha aggiunto il ministro degli Esteri britannico. "Questo è un momento critico nella storia dell'Ucraina, del Regno Unito e di tutta l'Europa", ha affermato Lammy, il cui Paese è un sostenitore chiave di Kiev.

"Ecco perché è giunto il momento che l'Europa raddoppi il suo sostegno all'Ucraina", ha proseguito il ministro ribadendo che il Regno Unito resta impegnato a fornire 3 miliardi di sterline (3,6 miliardi di euro) all'anno in aiuti militari a Kiev ed è pronto a inviare truppe britanniche "come parte di una forza di mantenimento della pace, se necessario" in caso di cessate il fuoco. "Stiamo lavorando con gli Stati Uniti e i nostri partner europei per raggiungere una pace duratura e giusta, nella consapevolezza che nulla può accadere riguardo all'Ucraina senza l'Ucraina", ha detto Lammy.



