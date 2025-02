Orban, 'mai Kiev in Ue contro gli interessi ungheresi'

"L'Ucraina non sarà mai un membro dell'Ue contro gli interessi dell'Ungheria". Lo ha detto il premier Viktor Orban nel suo discorso sullo 'Stato della nazione' a Budapest. Orban si è dilungato in un lungo attacco all'Ue, definendo il suo principale oppositore, Peter Magyar, un "burattino" dell'Unione e sottolineando: "Bruxelles vuole solo che in Ungheria ci sia un governo a lui sottomesso". Nel corso del suo intervento Orban ha anche annunciato l'esenzione dalle imposte per le madri che hanno due o tre figli.



