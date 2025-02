Musk, dipendenti pubblici spieghino loro lavoro o lascino

"In linea con le istruzioni di Donald Trump, tutti i dipendenti federali riceveranno a breve una email nel quale gli sarà chiesto cosa hanno fatto le scorse settimane. Non rispondere sarà considerato come dimissioni". Lo afferma Elon Musk su X, chiedendo di fatto ai lavoratori del governo di spiegare su cosa hanno lavorato la scorsa settimana altrimenti saranno rimossi. L'annuncio di Musk arriva dopo che il presidente Trump lo ha invitato a essere più aggressivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA