Attacco al coltello in Francia, un morto e cinque feriti

Un uomo, un algerino è stato fermato a Mulhouse, in Alsazia, nell'est della Francia, con l'accusa di aver ucciso a coltellate un uomo in strada e di aver ferito cinque agenti di polizia, di cui due gravemente.

L'aggressore è schedato per rischio terrorismo, riferisce la procura. Secondo testimoni, nel compiere il suo gesto l'uomo avrebbe gridato "Allah u akhbar" (Dio è grande). I poliziotti in gravi condizioni sono stati colpiti da coltellate uno alla carotide e l'altro al torace.



