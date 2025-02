Il presunto autore dell'accoltellamento di ieri al memoriale dell'Olocausto sarebbe un richiedente asilo, diciannovenne, di nazionalità siriana.

Intorno alle 18.00 di ieri ha accoltellato un trentenne spagnolo, ricoverato in gravi condizioni ma non in pericolo di vita. Lo scrive Bild.



