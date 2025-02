Uno sciatore minorenne di nazionalità inglese è morto oggi, a Cortina d'Ampezzo (Belluno), nel comprensorio del Lagazuoi, in seguito ad una caduta in pista.

Nella traiettoria, secondo quanto si è appreso, il ragazzo avrebbe anche urtato un albero. Il decesso è stato istantaneo ed i sanitari del Suem, benché giunti con l'elicottero, non hanno avuto alcun margine per cercare di salvargli la vita.



