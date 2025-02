++ Portobello di Bellocchio prima serie nuova piattaforma Max ++

In vista dell'arrivo in Italia nel 2026 di MAX, la nuova piattaforma streaming del gruppo Warner Bros. Discovery , una delle principali mediacompany a livello mondiale, annuncia la prima produzione originale scripted italiana. Sarà Portobello di Marco Bellocchio, la serie tv prodotta da OurFilms, società del gruppo Mediawan, e Kavac Film, in coproduzione con ArteFrance ed in collaborazione con The Apartment Pictures , una società del gruppo Fremantle. La serie con protagonista Fabrizio Gifuni, in 6 episodi racconta la vicenda umana e giudiziaria di Enzo Tortora, il celebre conduttore del programma televisivo Portobello. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films eprodotta da Simone Gattoni per Kavac Film.



