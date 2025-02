Senatori dell'opposizione a La Russa, subito il 'Premier time'

I presidenti dei gruppi di opposizione al Senato scrivono al presidente di Palazzo Madama Ignazio La Russa per chiedere l'immediata convocazione di una conferenza dei capigruppo per calendarizzare "quanto prima" il "Premier time". Citano molte questioni sulle quali invitano Giorgia Meloni a riferire in Parlamento tra cui "la condanna del viceministro Delmastro, con la conseguente consueta e sgrammaticata reazione del governo, ancora una volta pronto a scagliarsi contro la magistratura e i limiti costituzionali irrisolti sul ddl sicurezza". E per quanto riguarda "l'andamento dei lavori parlamentari" chiedono che approdino in Aula i disegni di legge di loro iniziativa già presenti nel programma dei lavori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA