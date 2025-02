Medici, il Papa ricoverato almeno tutta la prossima settimana

Il Papa resterà ricoverato al Gemelli "almeno tutta la prossima settimana". Lo ha detto il professor Sergio Alfieri in un briefing sulla salute di Francesco aggiungendo che il maggior rischio che corre è quello legato a una sepsi. "Se per sciagura uno di questi germi dovesse passare nel sangue ci sarebbe una sepsi - ha detto -. Il vero rischio è se i germi passano nel sangue. Oggi non ci sono questi germi nel sangue l'infezione ora è solo nel polmone". "Questo è il vero rischio che può correre una persona della sua età", ha aggiunto riferendosi all'ipotesi di sepsi. L'infezione "per il momento è contenuta", ha aggiunto il dottor Luigi Carbone. "Abbiamo anche ridotto qualche farmaco", ha sottolineato Alfieri.



