La Cina ribadisce le sue serie preoccupazioni sui dazi Usa

La Cina ha rinnovato le sue "serie preoccupazioni" sulla decisione del presidente americano Donald Trump di imporre ulteriori tariffe sulle importazioni di beni made in China. Il vicepremier He Lifeng, a capo del corposo dossier commerciale, dalla Cina, ha avuto oggi un colloquio telefonico con il segretario del Tesoro americano Scott Bessent, lamentando gli effetti delle recenti "misure restrittive, come l'aumento delle tariffe", ha riferito il network statale Cctv.

"Le due parti hanno scambiato opinioni approfondite su importanti questioni economiche bilaterali in merito all'attuazione del consenso raggiunto dai capi di Stato".

Trump ha imposto all'inizio di febbraio dazi doganali aggiuntivi del 10% su tutti i prodotti importati dalla Cina e ha minacciato ulteriori mosse, suggerendo pure che un accordo commerciale con Pechino è "possibile".

"Entrambe le parti hanno riconosciuto l'importanza delle relazioni economiche e commerciali tra Cina e Stati Uniti e hanno concordato di continuare a comunicare su questioni di reciproco interesse", ha proseguito la Cctv, secondo cui il colloquio è avvenuto su richiesta di Bessent.

In merito ai giudizi di Trump su accordo commerciale definito "possibile", il ministero degli Esteri cinese ha commentato giovedì che i due Paesi "dovrebbero risolvere le loro preoccupazioni attraverso il dialogo e la consultazione basati sull'uguaglianza e sul rispetto reciproco".



