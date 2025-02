Hamas, 'il corpo di Shiri Bibas mescolato ad altri resti'

Un funzionario di Hamas, Ismail al-Thawabteh, ha dichiarato che il corpo di Shiri Bibas "è stato fatto a pezzi ed è stato mescolato ad altri corpi sotto le macerie dopo un attacco israeliano".

Le autorità israeliane hanno dichiarato durante la notte che i resti dei due bambini Ariel e Kfir sono stati identificati e che sono stati assassinati da Hamas durante la prigionia e che i resti nella bara con la foto di Shiri appartenevano in realtà a una donna di Gaza non identificata.

I funzionari israeliani affermano che il corpo consegnato era in condizioni tali che le autorità dell'istituto forense Abu Kabir hanno potuto stabilire con certezza che non apparteneva a Shiri. Il Dna del corpo è stato confrontato con quello di Shiri e di tutte le altre donne in ostaggio ancora tenute da Hamas, e nessuno di loro corrispondeva.



