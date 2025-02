Borsa: Milano positiva in chiusura (+0,47%), sprint di Campari

Ha chiuso in rialzo Piazza Affari nell'ultima seduta della settimana, piazzandosi in testa alle altre borse europee in una giornata piuttosto interlocutoria in vista del voto in Germania. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,45% a 38.421 punti, tra scambi brillanti in linea con le sedute precedenti, per oltre 3,23 miliardi di euro di controvalore. In rialzo a 108 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in ribasso di 6,3 punti al 3,55%. Ne ha persi altrettanti quello tedesco poco sotto al 2,47%.

Brillante Campari (+5,7%), favorita da indiscrezioni di stampa sul possibile taglio di circa 500 posti di lavoro, insieme a Poste (+2,64%), nel giorno dei conti. Tra i titoli a minor capitalizzazione ha corso Mfe (+4,35%), su ipotesi di offerta per Prosieben (+11,16%) dopo il voto in Germania.

Fiammata di Olidata (+23%), che ha vinto una gara indetta dalla Consip, mentre Cairo (+7,72% a 2,86 euro), si + portata poco sotto i 2,9 euro dell'Opa sul 18% delle azioni proprie.

In rialzo Moncler (+2,26%), Mps (+2,13%) e Saipem (+1,8%), in attesa dei conti e del piano. Acquisti anche su Cucinelli (+1,44%), Stm (+1,4%), Stellantis (+1,15%) e Prysmian (+1,15%), che diffonderà i conti la prossima settimana. Non è andata bene invece a Recordati (-1,37%), Buzzi (-1,1%) ed Eni (-0,67%), frenata dal calo del greggio. In ordine sparso Intesa (+0,7%), Popolare Sondrio (+0,6%), Bper (+0,06%), Mediobanca (-0,06%) e Unicredit (-0,01%).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA