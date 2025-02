Trump, Mosca ha le carte in regola nei colloqui di pace

Donald Trump ha detto alla Bbc di credere che la Russia abbia "le carte in regola" per partecipare a qualsiasi colloquio di pace per porre fine alla guerra in Ucraina, perché ha "conquistato molto territorio". "Penso che i russi vogliano vedere la fine della guerra, davvero - ha detto il presidente Usa alla tv britannica sull'Air Force One -. Penso che abbiano un po' le carte in regola, perché hanno preso un sacco di territorio. Hanno le carte in regola". Alla domanda se crede che Mosca voglia la pace, Trump ha risposto: "Sì".



