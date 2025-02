Media, Starmer propone 30.000 soldati europei in Ucraina

Il primo ministro britannico Keir Starmer presenterà al presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un incontro a Washington la settimana prossima, un piano che prevede l'invio di circa 30.000 soldati europei in Ucraina per mantenere un eventuale accordo di cessate il fuoco mediato dagli Usa: lo scrive il Telegraph in esclusiva.

Secondo fonti citate dal giornale, Starmer illustrerà nei dettagli come queste truppe potrebbero far rispettare l'eventuale accordo di cessate il fuoco e sosterrà che è nell'interesse degli Stati Uniti continuare a impegnarsi per impedire una terza invasione russa dopo la fine dei combattimenti.

Secondo il piano anglo-francese, meno di 30.000 soldati verrebbero schierati - sotto il comando dei Paesi europei - nelle città ucraine, nei porti e in altri siti infrastrutturali critici, come le centrali nucleari, che si trovano lontano dall'attuale linea del fronte. Invece di inviare in Ucraina un contingente molto più numeroso, la missione si affiderà al "monitoraggio tecnico" - attraverso aerei di intelligence, sorveglianza e ricognizione, droni e satelliti - per fornire "un quadro completo di ciò che sta accadendo", ha affermato un funzionario occidentale. La fonte ha aggiunto che l'operazione sarà supportata da una potenza di fuoco sufficiente a "individuare e respingere gli attacchi" al fine di riaprire lo spazio aereo ucraino e ripristinare i voli commerciali. Il Telegraph scrive che saranno inviate anche navi da pattugliamento nel Mar Nero per monitorare le minacce russe alle rotte di navigazione commerciale.



