Le famiglie spendono 5.400 euro in salute e assistenza privata

La spesa privata degli italiani per il "welfare familiare" (salute e assistenza ad anziani e disabili) nel 2024 è stata di circa 138 miliardi di euro, ovvero quasi 5.400 euro per ciascun nucleo. Un impegno consistente, che colma il vuoto lasciato in molti settori dall'intervento pubblico, anche se la Penisola è al secondo posto in Europa per la spesa sociale: circa 620 miliardi di euro, pari al 30% del prodotto interno lordo, di cui però la metà va alle pensioni mentre meno del 20% va al welfare.

È quanto emerge dal Rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà (Fps), "Sussidiarietà e… welfare territoriale", presentato oggi a Roma al Centro Convegni Carlo Azeglio Ciampi della Banca d'Italia.

"Investire sullo stato sociale, sulla sua universalità e inclusività, non è solo un dovere di solidarietà verso i più fragili, ma significa anche costruire società più coese, sistemi più resilienti e una crescita economica più stabile", ha detto Giorgio Vittadini, Presidente di Fps. "È venuto il momento di rinnovare il patto sociale che ci unisce, con la cultura della sussidiarietà, che è ricerca del bene comune attraverso la messa a sistema del contributo di tutti. Più società e più Stato insieme".



