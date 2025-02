Amazon Mgm acquisisce controllo creativo del franchise di Bond

Amazon Mgm Studios, la casa di produzione e distribuzione cinematografica del colosso americano di internet, ha acquisito il controllo creativo del franchise multimiliardario di James Bond dopo l'annuncio del passo indietro da parte dei produttori Barbara Broccoli e Michael Wilson, che "rimarranno come comproprietari" in una nuova joint venture.

Come si legge su Bbc News, l'accordo arriva dopo le crescenti speculazioni sul destino della saga sul celebre agente 007, quattro anni dopo la sua ultima apparizione in 'No Time to Die' con l'interpretazione dell'attore Daniel Craig. Amazon ora deciderà chi prenderà il suo posto.



