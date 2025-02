Meloni a Herzog, importante che regga il cessate il fuoco

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il presidente dello Stato di Israele Isaac Herzog, "nell'ambito dei recenti incontri avuti con i principali Leader del Medio Oriente e del Golfo". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi, spiegando che "il quarto incontro tra i due leader dall'assunzione del suo incarico ha permesso" a Meloni "di ribadire l'importanza della tenuta dell'accordo sul cessate il fuoco a Gaza che ha consentito il rilascio di parte degli ostaggi e di incrementare sensibilmente l'assistenza umanitaria nella Striscia, dove l'Italia è in prima linea anche attraverso l'iniziativa 'Food for Gaza'".

Meloni "ha ribadito - si legge ancora - l'impegno italiano per la stabilizzazione e la ricostruzione di Gaza e la necessità di un orizzonte politico verso una pace giusta e duratura nella regione". "Analogo auspicio è stato espresso con riferimento al cessate il fuoco raggiunto in Libano, dove l'Italia ha un ruolo insostituibile anche attraverso il contingente in Unifil", viene spiegato. "Il colloquio, infine, ha fatto emergere la comune volontà di approfondire il partenariato bilaterale in tutti i settori a partire - è la conclusione del comunicato - da quello energetico, scientifico e tecnologico".



