Medvedev, Kiev potrebbe usare bomba sporca contro città ucraine

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky utilizzerà qualsiasi mezzo, comprese le armi di distruzione di massa, pur di incolpare Mosca: lo ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry Medvedev, come riporta la Tass.

"Ha bisogno di scaricare la colpa su qualcun altro. Tutto è lecito finché possono affermare di smascherare quello che descrivono come 'il sorriso bestiale degli Orchi'. Sono pronti anche ad attaccare le proprie città e i propri civili, e ad usare armi di distruzione di massa come la 'bomba sporca'", ha scritto Medvedev sul social VKontakte.

"Un'urgente campagna di derattizzazione risolverà il problema. Meglio ancora se portata avanti dalle stesse persone che un tempo nutrivano questi disgustosi ratti grigi dalla coda lunga", ha aggiunto.



