Li Gotti, Tribunale Ministri indaga su orari Falcon

"Sul fronte giudiziario ci sono queste notizie per cui il Tribunale dei Ministri sta acquisendo alcune documentazioni per inquadrare la vicenda e che la materia di indagine è sui tempi dell'utilizzo del Falcon, quindi verificare" i tempi "rispetto alla partenza per la Libia, quando è stato autorizzato a decollare da Roma". Così l'avvocato Luigi Li Gotti sul caso Almasri ha risposto ai giornalisti a Siena che gli chiedevano a che punto fosse la vicenda dopo la sua denuncia e se ci fossero novità. Li Gotti, a Siena per l'iniziativa 'Pagine di legalità', aveva presentato un esposto. "Mi pare che la Corte penale" internazionale "con la sua Camera istruttoria, perché c'è un organismo interno alla Corte Penale che istruisce diversi casi, si stia muovendo chiedendo delucidazioni e dando un mese di tempo al ministro Nordio, con scadenza quindi il 18 marzo, per dare giustificazioni", ha aggiunto o l'avvocato.



