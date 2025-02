Fratoianni-Bonelli, il governo dica se siamo stati spiati

Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli hanno incontrato in diverse occasioni Luca Casarini e chiedono al governo se, tramite il trojan Paragon installato sul telefono di questi, siano stati spiati. La richiesta è stata avanzata durante una conferenza stampa a Montecitorio in cui i leader di Avs hanno annunciato un sostegno ai cinque referendum che si terranno quest'anno.

"La sera precedente al giorno in cui è stato reso noto che Casarini era spiato - ha raccontato Fratoianni - io era a cena con lui, assieme ad altri parlamentari della Repubblica. Vorrei sapere se mi hanno spiato. Sono stati spiati anche i parlamentari della Repubblica. Pare che il governo non sia intenzionato a rispondere, ma lo deve fare".



