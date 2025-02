Enel sottoscrive linea di credito per 12 miliardi di euro

Enel e la sua controllata Enel Finance International hanno sottoscritto una linea di credito committed revolving "sustainability-linked" per un ammontare di 12 miliardi di euro e una durata di cinque anni. Lo rende noto la società.

Stefano De Angelis, direttore finanziario del Gruppo Enel, ha spiegato che "questa nuova linea di credito ci permette di diversificare ulteriormente le nostre fonti di finanziamento sostenibile garantendo al contempo un impatto positivo sui risultati del Gruppo grazie alle migliorate condizioni economiche. Il successo di questa operazione, che rappresenta la più grande linea di credito revolving sustainability-linked in euro attualmente sul mercato, testimonia l'apprezzamento della comunità finanziaria per i risultati della nuova strategia del Gruppo fondata su una crescita solida e sostenibile".



