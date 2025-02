Conte, Meloni per bacetti di Trump-Musk strappa accordi con Cina

"Noi dobbiamo parlare con chiunque sia a Washington che piaccia o non piaccia. Meloni è completamente afona non dice più nulla sulla politica estera, parla di tutto, si vanta di risultati non suoi. Fa riunioni con i prefetti, ma non affronta più i temi importanti perchè sono fonte di difficoltà. Lei ha premesso una vittoria militare su Putin, una follia totale, l'Ue ha sposato questa prospettiva ora Washington li ha spiazzati. Trump negozia con Putin, si vedranno di persona e noi siamo fuori da tutto. Il fenomeno che abbiamo a palazzo Chigi per farsi dare i bacetti da Trump, Musk e Biden ha strappato l'accordo con la Cina ed oggi noi ci troviamo sotto botta di Trump che ci imporrà dei dazi a cui non sappiamo come rispondere". Lo afferma il leader M5s Giuseppe Conte a Start su Skytg24.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA