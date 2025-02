Cdm delibera la prosecuzione delle missioni internazionali

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Giorgia Meloni e del ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale Antonio Tajani, ha deliberato la prosecuzione delle missioni internazionali e delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e l'avvio di nuove missioni internazionali per il 2025". Lo riferisce il comunicato di Palazzo Chigi al termine della riunione, spiegando che "la deliberazione è stata approvata previa comunicazione al presidente della Repubblica".

"In applicazione della nuova procedura semplificata prevista dalla legge 31 ottobre 2024, n. 168 - viene chiarito -, la deliberazione sarà inviata al Parlamento e saranno successivamente adottati dal ministro dell'Economia e delle finanze i decreti relativi alla ripartizione delle risorse del fondo per finanziare sia le nuove missioni che quelle prorogate".



