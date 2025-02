Approvata all'unanimità la mozione Cattaneo sulla ricerca

È stata approvata all'unanimità dal Senato la mozione per la ricerca pubblica presentata dalla senatrice Elena Cattaneo: la mozione chiede un finanziamento stabile alla ricerca scientifica italiana, bandi con tempistiche certe e la costituzione di un'agenzia indipendente per la valutazione dei progetti. Prima della votazione ha espresso parere favorevole anche il ministro dell'Università e della Ricerca Bernini: "Una buona parte delle patologie evidenziate dalla senatrice esistono. Al netto di dissonanze concettuali sulle quali continuiamo a non pensarla allo stesso modo, sono altresì convinta che alcune cose vadano fatte".



