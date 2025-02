(ANSA-AFP) - ANKARA, 18 FEB - Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver rinviato il viaggio in Arabia Saudita, che era previsto domani. In precedenza il leader ucraino aveva criticato la riunione tra rappresentanti russi e americani che si è svolta oggi a Riad, perché gli ucraini non erano stati invitati. (ANSA-AFP).



