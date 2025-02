Per la Russia è inaccettabile lo schieramento in Ucraina di forze di Paesi Nato in operazioni di peacekeeping. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghei Lavrov, citato da Interfax. Al termine dei colloqui di Riad, Lavrov ha aggiunto che Zelensky va fatto ragionare.



