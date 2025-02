Israele, 'agiremo con la forza se Hezbollah viola la tregua'

Il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha affermato che l'esercito (Idf) applicherà "con la forza" l'accordo di cessate il fuoco in Libano e agirà contro qualsiasi minaccia di Hezbollah, poiché le truppe rimarranno in cinque postazioni strategiche. Lo riporta il Times of Israel.

"A partire da oggi, l'Idf rimarrà in una zona cuscinetto in Libano in 5 avamposti strategici e continuerà ad agire con forza e senza compromessi contro qualsiasi violazione da parte di Hezbollah", ha detto Katz. "Hezbollah deve ritirarsi completamente oltre la linea del fiume Litani", ha aggiunto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA