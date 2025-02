Draghi, è l'ora di lavorare insieme con i valori fondanti Ue

Il rapporto Draghi "è stato pubblicato in settembre" oggi "cinque mesi dopo" emerge che "ciò che è nel rapporto è ancora più urgente di quanto fosse cinque mesi fa". "C'è una situazione molto difficile. Ora abbiamo i nostri valori. Abbiamo differenze di opinioni. Ma non è il momento di sottolineare queste le differenze ora, è il momento di sottolineare il fatto che dobbiamo lavorare insieme, sottolineare ciò che ci accomuna e ciò che credo ci accomuna sono i valori fondanti dell'Unione Europea. E dobbiamo sperare e dobbiamo lavorare per questo". Lo ha detto Mario Draghi all'Eurocamera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA