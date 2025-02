Bufera su sindaco New York, chiesto piano emergenza o dimissioni

Il sindaco di New York Eric Leroy Adams deve presentare un "piano di emergenza dettagliato" dopo le dimissioni dei suoi vice o rischiare una possibile rimozione dall'incarico. Lo afferma il comptroller della Grande Mela, la massima autorità cittadina che vigila su frodi e abusi nel governo della città.

Le uscite "creano un vuoto di leadership senza precedenti ai livelli più alti di governo della città e mettono a rischio la capacità della città di offrire i servizi essenziali ai cittadini", ha spiegato il comptroller Brad Lander.

Se il piano non sarà presentato entro venerdì, Lander convocherà il comitato cittadino per denunciare l'incapacità della giunta, di cui fa parte. L'organismo potrebbe avviare il processo di rimozione di Adams se quattro dei suoi cinque membri gli si schierano contro.

Le dimissioni di Adams sono state chieste anche dalla speaker (omonima) del consiglio comunale di New York, la democratica Adrienne Adams, secondo quanto riporta il New York Times. "Con le dimissioni dei suoi vice, è chiaro che il sindaco ha perso la fiducia del suo staff. Ora deve dare la priorità a New York, farsi da parte e dimettersi", ha detto Adrienne Adams in una nota.



