Borsa: Europa in ordine sparso, future positivi, Milano +0,55%

Si muovono in ordine sparso le principali borse europee al passaggio di metà seduta, con i future Usa positivi dopo l'avvio a Riad dei colloqui tra Usa e Russia sull'Ucraina. Milano (+0,55%) si mantiene in testa seguita da Madrid (+0,5%). Poco mosse Parigi (+0,07%) e Londra (+0,05%), fiacca Francoforte (-0,05%), a 4 giorni dal voto in Germania di domenica 23 febbraio. Secondo l'istituto Zew migliora oltre le stime la fiducia sulle condizioni economiche tedesche in febbraio, risalendo da -90,4 a -88,5 punti e da 10,3 a 26 punti quella sulle prospettive.

Aggiorna il minimo dal 2021 lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi a 104,3 punti, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,2 punti al 3,54% e quello tedesco di 1,8 punti al 2,5%. Si rafforzano il dollaro a 0,95 euro e 0,79 sterline e l'oro (+0,12% a 2.914,75 dollari l'oncia). Segno positivo anche per il greggio (Wti +0,72% a 71,28 dollari al barile) e il gas naturale (+0,15% a 48,21 euro al MWh).

Contrastati gli automobilistici Stellantis (+1,64%), Renault (+0,5%), Bmw (-0,86%) e Volkswagen (-0,6%). Difficoltà per il lusso per l'effetto dei dazi annunciati dal presidente Usa Donald Trump. Soffrono in particolare Kering (-2,37%), sull'onda lunga dei conti, Burberry (-1,56%) e Adidas (-1,23%). Invariata Cucinelli, tiene Moncler (+0,06%).

In campo bancario rialzi su Banco Bpm (+2%), Hsbc (+1,67%), Mediobanca (+1,47%), Bper (+1,39%), Mps (+1,35%), Popolare Sondrio (+1,32%), SocGen (+1,31%), NatWest (+1,25%), Intesa (+0,96%) e Unicredit (+0,88%). Corre Tim in Piazza Affari (+2,27%), spinta dal nuovo prezzo obiettivo di Barclays da 0,35 a 0,37 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA