(ANSA-AFP) - ROMA, 17 FEB - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che Kiev "non riconoscerà" alcun accordo tra la Russia e gli Stati Uniti raggiunto senza di lui. Il capo dello Stato ha aggiunto che l'Ucraina non è informata dei colloqui tra Stati Uniti e Russia in Arabia Saudita. (ANSA-AFP).



