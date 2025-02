Storia della mia Famiglia, su Netflix con Scarpetta e Scalera

Fausto sa che presto non ci sarà più ed è pronto ad affidare i suoi figli a una famiglia allargata dove insieme a mamma Lucia ci sono anche il fratello Valerio e gli amici Maria e Demetrio. Tra momenti drammatici e situazioni che scatenano la risata questo nuovo, improbabile nucleo familiare si forma e prova ad andare avanti e ad affrontare il futuro forti dell'amore che li lega. Storia della mia famiglia, la nuova dramedy in 6 episodi creata da Filippo Gravino, diretta da Claudio Cupellini e prodotta da Palomar (a Mediawan Company), arriva su Netflix a partire dal 19 febbraio.

La serie è stata presentata da Netflix a Roma e ha come protagonisti Eduardo Scarpetta e Vanessa Scalera nei panni di Fausto e Lucia affiancati da Massimiliano Caiazzo, Cristiana Dell'Anna e Antonio Gargiulo. Gli episodi sono diretti da Claudio Cupellini. Per presentare la serie Netflix ha organizzato un incontro a Roma. Eduardo Scarpetta rispondendo ai cronisti: "Mi sono informato sulla malattia che ho comunque vicina perché mio padre ha avuto lo stesso male, poi ho studiato la dispnea, in cui sei costantemente con la sensazione di affanno. Ho dovuto fare un lavoro sul respiro, sulla tosse". Vanessa Scalera: "La mia Lucia è una madre giusta, le madri non devono essere tutte Maria con il velo, che ha tentato di trovare un posto nel mondo. Ha prima parlato a sé stessa e poi ai figli. Non è riuscita a capirsi, comprendersi, ha fatto gran casini nella vita. Non è riuscita a sostenere questi due figli che sono molto particolari. Io non sono madre ma in generale le mamme devono fare i conti con le personalità dei figli. Per esempio Fausto è una persona che domina le vite degli altri e ha tentato anche di dominare la madre. Le hanno insegnato a essere madre Maria ma si è sottratta da questa immagine".



