Starmer, 'per pace in Ucraina resta vitale garanzia Usa'

L'Europa deve assumere maggiori responsabilità a tutela della propria sicurezza, ma una "rete di protezione americana" resta necessaria per assicurare un accordo in Ucraina di pace poiché "solo una garanzia Usa può efficacemente scoraggiare la Russia di Vladimir Putin dall'attaccare di nuovo" Kiev. Lo ha detto il primo ministro Keir Starmer ai media britannici dopo il vertice di Parigi.

Starmer ha poi aggiunto di voler "discutere con Donald Trump" la settimana prossima a Washington delle valutazioni emerse a Parigi in vista di un successivo ulteriore incontro europeo e di voler risentire nei prossimi giorni Volodymyr Zelensky.



