Premier danese Fredriksen, 'la Russia minaccia tutta l'Europa'

"La Russia è una minaccia reale a tutta la sicurezza Europea e per la nostra libertà. Il punto più importante dell'incontro di stasera è che dobbiamo aumentare il riarmo, sia in Danimarca che in Europa". Lo ha dichiarato la prima ministra danese Mette Fredriksen, parlando con DR, l'emittente di servizio pubblico danese, presso l'ambasciata di Danimarca a Parigi.

Fredriksen ha partecipato all'incontro a Parigi a nome di tutti i Paesi Nordici e Baltici: "Dobbiamo essere pronti alla possibilità che la Russia sposti la guerra dall'Ucraina ad un altro paese europeo" ha sottolineato la premier danese: "Un armistizio può sembrare più positivo di quanto lo sia realmente. Perché un armistizio può portare ad un accordo di pace che in realtà rischia di mettere altri paesi europei e l'Ucraina stessa in una situazione ancor più pericolosa. La Russia potrebbe utilizzare l'opportunità per mobilitarsi e attaccare " ha aggiunto.

Per quanto riguarda le trattative di pace Fredriksen ha sottolineato l'importanza della presenza europea al tavolo delle trattative: "Se dobbiamo parlare di pace in Europa, l'Europa deve chiaramente sedersi al tavolo. Ma se c'è una parte che deve assolutamente partecipare è chiaramente l'Ucraina. Si tratta dell'Ucraina, del loro territorio e loro fanno parte dell'Europa non della Russia" ha sottolineato Fredriksen.



