Mosca,'parole Mattarella non resteranno senza conseguenze'

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha dichiarato che le parole del presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'università di Marsiglia non saranno lasciate "senza conseguenze". Lo riporta l'agenzia ufficiale russa Ria Novosti citando un intervento di Zakharova sulla tv di Stato russa. "Durante una conferenza in una delle istituzioni educative, ha affermato di credere che la Russia possa essere equiparata al Terzo Reich. Ciò non può e non sarà mai lasciato senza conseguenze", ha detto la portavoce della diplomazia russa secondo Ria Novosti.



