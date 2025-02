Katz, un'agenzia speciale per le 'partenze volontarie' da Gaza

Il ministro della difesa israeliano Israel Katz ha dichiarato che verrà istituita un'agenzia speciale per la "partenza volontaria" dei cittadini di Gaza, dopo che Israele ha espresso il suo impegno in questo senso nell'ambito della proposta del presidente Usa Donald Trump, che intende impossessarsi del territorio palestinese ed espellerne i residenti. "Il ministro della difesa Israel Katz ha tenuto una riunione oggi sulla partenza volontaria dei residenti di Gaza, al termine della quale ha deciso che verrà istituita una direzione per la partenza volontaria dei residenti di Gaza all'interno del ministero della difesa", si afferma in una nota del ministero.



