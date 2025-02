Giudici, Impagnatiello premeditò omicidio per quasi 6 mesi

Alessandro Impagnatiello ha premeditato l'omicidio della fidanzata Giulia Tramontano per "quasi 6 mesi". Lo scrivono i giudici della Corte d'Assise nelle motivazioni della condanna all'ergastolo dell'ex barman, sottolineando che l'idea di uccidere la compagna risalirebbe già al dicembre prima. Quanto accaduto il 27 maggio 2023, quando ha colpito Giulia con 37 coltellate, dopo che lei e la donna con cui aveva una relazione parallela si erano incontrate, "ha determinato una svolta". È stato in quel momento che Impagnatiello "ha compreso che il castello di bugie con cui aveva tenute entrambe le donne in scacco era crollato".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA