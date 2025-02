Fedez in concerto ad Assago, 'è momento di tornare a casa'

Dopo il Festival di Sanremo, che lo ha visto protagonista con il quarto posto della sua canzone, 'Battito', Fedez torna dal vivo. A dieci anni dal suo primo concerto, il 19 settembre si esibirà all'Unipol Forum di Assago.

Un anniversario significativo, in cui ripercorrerà i momenti più importanti del suo percorso musicale.

"E' dal lontano 2019 che non faccio un mio concerto. Ho vissuto la musica, l'ho scritta, l'ho respirata, ma lontano dal palco. Non avevo programmato di tornarci presto. Poi, qualcosa ha cambiato il passo. Non è stata una decisione, è stato un richiamo - dichiara Fedez - Esattamente 10 anni fa salivo sul palco del Forum per il PopHoolista Tour, un concerto con il palco al centro, perché intorno c'eravate voi. Ho deciso di tornare così, come tutto è iniziato: un palco al centro, perché intorno ci siate ancora voi. È arrivato il momento di rincontrarci È arrivato il momento di tornare a casa. Forum.

Dieci anni. Un palco al centro".

Prodotto da VIVO CONCERTI, lo spettacolo sarà un viaggio attraverso i più grandi successi dell'artista, con una scaletta che spazierà dai brani storici fino alle ultime hit. I biglietti saranno disponibili a partire dalle 14 di martedì 18 febbraio su www.vivoconcerti.com.



