Borsa: Milano svetta in Europa (+1%), ai massimi da gennaio 2008

Piazza Affari è la migliore Borsa in Europa con il Ftse Mib che guadagna l'1% a 38.359 punti, dopo aver superato soglia 38.400 e riaggiornato i massimi degli ultimi 17 anni, ossia da gennaio 2008.

In una seduta che non ha la bussola di Wall Street, chiusa per festività, sono bene intonati i titoli del settore degli armamenti mentre è in corso il vertice di Parigi sull'Ucraina con l'appello della von der Leyen ad aumentare la difesa europea. A Milano brilla Leonardo (+6,8%) ma a dare smalto al listino rispetto alle altre borse europee sono soprattutto i titoli finanziari col risiko in corso: Unipol (+5,3%) anche sulla scia dei conti, Bper (+2,88%), Bps (+1,93%), Unicredit (+1,46%), Generali (+1,38%).

Francoforte intanto guadagna lo 0,87%, Parigi è al palo (+0,07%), Londra è cauta (+0,22%) .



