Schlein, 'sulla Rai non siamo della partita, subito la riforma'

"Noi non siamo della partita" e "non abbiamo partecipato già alla formazione del nuovo cda sulla base di un argomento solido: c'è una nuova normativa europea che stabilisce che la governance deve essere indipendente dalla politica" quindi "ritenevamo inutile rinnovare un cda" formato così quando "da agosto di quest'anno sarà necessario avere la riforma in mano, o rischiamo una procedura d'infrazione". Così la segretaria Dem Elly Schlein parlando della trattativa sulla presidenza della Rai a 'Il Caffè della domenica'. "Siamo già in ritardo sulla riforma" che recepisca il Media freedom act: "L'unica cosa che aspettiamo sulla Rai è che si calendarizzi la riforma di questo tipo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA