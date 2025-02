Marina Berlusconi, l'Ue deve fare autocritica se tagliata fuori

"Per porre fine a questo terribile conflitto, sarà inevitabile un compromesso, ma sono assolutamente convinta che la fine della guerra non debba coincidere con la resa di Kiev e la vittoria di Mosca". Lo dichiara la presidente di Fininvest e Mondadori Marina Berlusconi, parlando della guerra in Ucraina, in un'intervista sul Foglio di domani, di cui è stata fornita un'anticipazione.

"All'Ucraina spettano le garanzie necessarie per la sua sicurezza e la sua indipendenza", ha sottolineato nell'intervista a direttore Claudio Cerasa la primogenita di Silvio Berlusconi, secondo cui "se fosse una pace fatta sulla pelle di Kyiv e dell'Europa non credo si potrebbe considerare un bene".

Per Marina Berlusconi, "se l'Europa verrà tagliata fuori dalla soluzione che sembra si stia profilando dovrà anche fare una seria autocritica".



