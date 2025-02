Libano sospende voli dall'Iran dopo avvertimenti Usa

Il Libano ha negato il permesso ai voli iraniani di atterrare a Beirut due volte questa settimana, dopo che gli Stati Uniti hanno avvertito che Israele avrebbe potuto abbattere gli aerei: lo ha detto una fonte della sicurezza libanese all'Afp. E ieri media libanesi, citando fonti anonime, annunciavano che i voli tra Libano e Iran "rimarranno sospesi fino al 18 febbraio".

Il primo episodio era avvenuto giovedì, quando le autorità libanesi hanno impedito di decollare ad un volo in partenza dall'Iran. "Tramite gli americani, Israele ha informato lo Stato libanese che avrebbe preso di mira l'aeroporto se l'aereo iraniano fosse atterrato in Libano", ha detto la fonte. "La parte americana ha detto alla parte libanese che Israele era serio riguardo alla sua minaccia", ha aggiunto la fonte. Il ministero dei lavori pubblici e dei trasporti del Libano ha quindi rifiutato l'autorizzazione per il volo, dopo aver consultato il primo ministro e il presidente, ha aggiunto la fonte. Il messaggio è stato trasmesso prima che il volo decollasse, ha detto la fonte.

Venerdì è stato impedito di decollare ad un altro volo dall'Iran e, per protesta, sostenitori del gruppo Hezbollah sostenuto dall'Iran hanno bloccato la strada per l'unico aeroporto internazionale del Paese.

"La sicurezza dell'aeroporto di Beirut ha la precedenza su qualsiasi altra considerazione", ha affermato sabato il primo ministro libanese Nawaf Salam. "E la sicurezza dei viaggiatori e la sicurezza dei cittadini libanesi sono elementi sui quali non scenderemo a compromessi". Israele ha accusato in diverse occasioni Hezbollah di usare l'aeroporto di Beirut per importare armi dall'Iran. Il gruppo, e i leader libanesi, hanno negato queste accuse.



