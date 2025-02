Eliseo, 'europei facciano di più e meglio per la loro sicurezza'

L'Eliseo in vista del summit domani a Parigi con i principali leader europei esorta a "fare di più e meglio" per la sicurezza collettiva. "Riteniamo - ha detto un consigliere della presidenza francese - che, in conseguenza dell'accelerazione sulla vicenda ucraina, in conseguenza anche di quello che dicono i dirigenti americani, ci sia necessità per gli europei di fare di più e meglio e in modo coerente per la nostra sicurezza collettiva".

La riunione organizzata dal presidente francese Emmanuel Macron all'Eliseo sull'Ucraina e la sicurezza in Europa, avrà "come obiettivo di facilitare la prosecuzione dei colloqui a Bruxelles". Il summit è previsto in formato ristretto per ragioni "pratiche", ma potrà allargarsi, ha aggiunto il consigliere. "Per noi - prosegue - tutti sono coinvolti, tutti devono poter partecipare alla discussione. L'obiettivo è determinare ciò che gli europei possono fare per se stessi, tenuto conto dell'accelerazione a cui assistiamo in Ucraina in seguito alle iniziative del presidente Trump". "Tali iniziative - ha spiegato la fonte - sono una chance nel senso che possono consentire di accelerare verso un'uscita dalla guerra in Ucraina, ma ovviamente bisogna ancora comprendersi e vedere a quali condizioni l'uscita dalla guerra può essere decisa".





