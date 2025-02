"Quest'anno è stato bellissimo, la parola d'ordine è stata insieme: ci siamo divertiti insieme, lo abbiamo fatto insieme. Vediamo l'anno prossimo se mi viene un'idea, ma penso di sì. Adesso torniamo alla normalità", risponde Carlo Conti in sala stampa a una domanda sulla possibilità che l'anno prossimo, dopo i risultati record di quest'anno, torni alla guida del festival non solo come direttore artistico, ma anche come conduttore.



