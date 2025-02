Zelensky,Ucraina ha poche chance di sopravvivere senza Usa

L'Ucraina ha "poche possibilità" di sopravvivere all'invasione della Russia senza il supporto militare degli Stati Uniti: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista alla Nbc News a margine della Conferenza sulla sicurezza di Monaco.

"Conoscete le situazioni difficili, avete una possibilità. Ma avremo scarse, scarse possibilità di sopravvivere senza il supporto degli Stati Uniti", ha affermato Zelensky in una clip dell'intervista, che andrà in onda domenica sera.



