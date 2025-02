Serie A: Lazio-Napoli 2-2

Lazio e Napoli pareggiano 2-2 in un anticipo della 25/a giornata di serie A. All'Olimpico, la Lazio è andata in vantaggio già al 6' con Isaksen, subendo al 13' il pareggio di Raspadori. Nella ripresa, al 19', un'autorete di Marusic ha portato avanti la squadra di Conte, che è non riuscita a difendere il vantaggio fino al fischio finale, perchè al 42' è arrivata la rete del pari di Dia. Il Napoli capolista, al terzo pareggio consecutivo, sale a quota 56, a +2 sull'Inter che domani giocherà a Torino contro la Juventus.



