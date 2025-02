Sabato con burrasca e neve in collina, più sole da domenica

Il maltempo che sta interessando l'Italia in queste ore si sposta lentamente verso sud-est, e lascerà la Penisola entro domenica sera ma porterà ancora qualche fenomeno importante ed a tratti intenso con un sabato con la neve in collina e fredda burrasca altrove.

Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma una residua fase di maltempo specie sui settori costieri di Marche e Abruzzo, Lazio meridionale e Campania; residui temporali su Romagna, Toscana ed Umbria, mentre le piogge più diffuse interesseranno il Sud.

Ancora neve sopra i 400 metri sull'Appennino settentrionale, oltre i 700 metri tra Lazio, Molise e Campania, oltre i 1000-1200 metri sul resto dei rilievi del Sud. Altalenanti le temperature in questo sabato di metà febbraio: le massime saliranno in modo sensibile al Nord grazie al ritorno del pieno sole, scenderanno drasticamente, invece, tra Marche, Abruzzo, Umbria e meridione.

Il residuo maltempo del Ciclone di San Valentino sarà associato anche a venti forti: avremo una fredda burrasca dai quadranti settentrionali sul medio-alto Adriatico fino alla tarda mattinata e su Sardegna e Sicilia per tutta la giornata, con mari molto mossi o localmente agitati. Domenica cesserà di piovere al Sud, dal pomeriggio, e il tempo sarà asciutto ovunque. In tendenza, dopo un lunedì a tratti ancora grigio, ci si aspetta più sole per più giorni e su gran parte dell'Italia.

NEL DETTAGLIO Sabato 15. Al Nord: ultime nevicate a bassa quota in Romagna, poi sole ovunque. Al Centro: neve diffusa in collina poi migliora. Al Sud: maltempo con neve dai 1000 metri.

Domenica 16. Al Nord: velato; gelate al mattino. Al Centro: dal sole alle nubi. Al Sud: ultime piogge fino al primo pomeriggio.

Lunedì 17. Al Nord: poco nuvoloso; gelate al mattino. Al Centro: nuvoloso, specie sulle tirreniche e con qualche piovasco. Al Sud: irregolarmente nuvoloso.

Tendenza: ritorna l'alta pressione, temperature frizzanti, ma in prevalenza soleggiato.



